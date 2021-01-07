В первые дни 2021-го НБУ купил и продал на межбанке по 20 миллионов долларов

Нацбанк в период с 4 по 6 января 2021 года купил на межбанке 20 млн долларов и продал столько же.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отметим, что в последнюю неделю 2020 года (с 28 по 31 декабря) регулятор продал на межбанковском рынке 46,3 млн долларов.

Всего в 2020 году НБУ купил на межбанке валюты на 4,93 млрд долларов и продал на 3,89 млрд долларов. В прошлом году чистая покупка валюты составила 1,038 млрд долларов.

Напомним:

Нацбанк в период с 21 по 24 декабря продал на межбанковском валютном рынке 43,1 млн долларов, не покупая валюту.

В течение 7-11 декабря Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 79 млн долларов.

Нацбанк 30 ноября - 4 декабря не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке - регулятор не совершал интервенций уже четвертую неделю подряд.

Нацбанк 23-27 ноября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

16-20 ноября Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

9-13 ноября Нацбанк не проводил интервенций как по продаже, так и по выкупу валюты на межбанке.

Экономическая правда