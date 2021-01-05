Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 5 января на уровне 28,43 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,94 грн (на 4 января - 34,74 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 30 декабря - 4 января на уровне 28,26 гривни.
4 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни.
4 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,43 - 28,45 гривни.
30 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни.
30 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,21 гривни.
Экономическая правда
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