Приватизация: Сенниченко рассказал, какой может быть стартовая цена ОГХК

Фонд госимущества планирует выставить на аукцион большой приватизации ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) со стартовой ценой от 3 до 5 млрд грн.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

Отмечается, что первые аукционы большой приватизации в 2021 году планируют провести в конце первого - начале второго квартала.

"Очень важно понимать, что стартовать следует из цены чуть ниже (не из низкой, а чуть ниже) рыночной для того, чтобы было больше участников. Стартовая цена будет варьироваться между 3 и 5 млрд грн. Но окончательно она еще не определена", - сказал Сенниченко.

По его словам, Фонд госимущества уже выносит условия конкурса по продаже ОГХК на утверждение Кабмина.

Сенниченко ранее заявлял, что о намерении принять участие в приватизации ОГХК сообщали 16-18 компаний.

"Среди них два украинских холдинга, а остальные - это известные международные компании: японские, австралийские и другие, которые будут конкурировать между собой, получив информацию о компании, о запасах, о месторождениях", - говорил ранее в интервью агентству глава Фонда.

Напомним:

Ранее Сенниченко заявлял, что подготовка Объединенной горно-химической компании (ОГХК) к приватизации завершена, ее можно передать в частную собственность уже в первом квартале 2021 года, если Рада снимет запрет на продажу крупных госкомпаний.

Фонд государственного имущества экстренно уволил в.и.о. председателя правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Питера Дэвиса из-за коррупционных схем с обвиняемым в коррупции ексменеджментом ОГХК, а также из-за вымывания средств предприятия.

В Фонде отмечают, что получали обращения от народных депутатов, Службы безопасности Украины и членов правления ОГХК относительно возможного ущерба имущественным интересам государства.

В сентябре Дэвис принял единоличное решение возобновить продажу продукции Вольногорского горно-металлургического комбината (входит в структуру ОГХК) компаниям, которые подконтрольны старом менеджмента ОГХК, отстраненного в начале текущего года из-за неэффективного управления и коррупции.

Одновременно с этим Дэвис приказал остановить отгрузку продукции компаниям, являются добросовестными опытными участниками рынка, которые сотрудничают с ОГХК на условиях предоплаты по более высоким ценам, до выгрузки загруженных контейнеров.

В ФГИУ отмечают, что эти компании обеспечивают ежемесячную покупку продукции ОГХК на сумму несколько миллионов долларов.

Также сообщается, что Дэвис не прислушался к возражениям других членов правления относительно таких действий.

Уволенный Фондом госимущества вр.и.о. председателя правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Питер Дэвис называет настоящей причиной своей отставки коррупцию в Фонде госимущества.