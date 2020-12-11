В Фонде госимущества рассказали, когда и за сколько могут продать ОГХК

Подготовка Объединенной горно-химической компании (ОГХК) к приватизации завершена, ее можно передать в частную собственность уже в первом квартале 2021 года, если Рада снимет запрет на продажу крупных госкомпаний.

Об этом в эфире Радио НВ заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

По его словам, Фонд сможет обеспечить поступление в 2021 году в госбюджет 12 млрд грн от приватизации, если Верховная Рада разрешит ее провести.

В Фонде госимущества планируют продать Одесский припортовый завод, завод Большевик, Электротяжмаш, пять облэнерго, Объединенную горно-химическую компанию и другие.

"По ОГХК вообще завершен подготовительный процесс. Мы на следующей неделе внесем в правительство финальный аудит, и можно было бы в первом квартале 2021 года получить где-то до 5 млрд грн поступлений только от этого одного объекта в бюджет на преодоление кризиса", - рассказал Сенниченко.

По его словам, в 2019 году ОГХК получила 100 млн грн дохода, а за девять месяцев 2020 года под руководством Фонда - 600 млн грн.

"Как выводились средства с предприятия? Создавался оффшорный посредник, через него продавалась продукция, до сих пор мы судимся о возвращении 39 млн долларов назад этому государственному предприятию", - добавил он.

Напомним:

Фонд государственного имущества экстренно уволил в.и.о. председателя правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Питера Дэвиса из-за коррупционных схем с обвиняемым в коррупции ексменеджментом ОГХК, а также из-за вымывания средств предприятия.

В Фонде отмечают, что получали обращения от народных депутатов, Службы безопасности Украины и членов правления ОГХК относительно возможного ущерба имущественным интересам государства.

В сентябре Дэвис принял единоличное решение возобновить продажу продукции Вольногорского горно-металлургического комбината (входит в структуру ОГХК) компаниям, которые подконтрольны старом менеджмента ОГХК, отстраненного в начале текущего года из-за неэффективного управления и коррупции.

Одновременно с этим Дэвис приказал остановить отгрузку продукции компаниям, являются добросовестными опытными участниками рынка, которые сотрудничают с ОГХК на условиях предоплаты по более высоким ценам, до выгрузки загруженных контейнеров.

В ФГИУ отмечают, что эти компании обеспечивают ежемесячную покупку продукции ОГХК на сумму несколько миллионов долларов.

Также сообщается, что Дэвис не прислушался к возражениям других членов правления относительно таких действий.

Уволенный Фондом госимущества вр.и.о. председателя правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Питер Дэвис называет настоящей причиной своей отставки коррупцию в Фонде госимуществаю