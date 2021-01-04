В последнюю неделю 2020 года Нацбанк продал на межбанке 46 миллионов долларов
В течение 28-31 декабря Нацбанк продал на межбанковском рынке 46,3 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Отмечается, что всю сумму продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
При этом, НБУ вторую неделю подряд не проводил интервенции по покупке валюты.
Всего с начала 2020 года НБУ купил на межбанке валюты на 4,93 млрд долларов и продал на 3,89 млрд долларов. В прошлом году чистая покупка валюты составила 1,038 млрд долларов.
Напомним:
Нацбанк в период с 21 по 24 декабря продал на межбанковском валютном рынке 43,1 млн долларов, не покупая валюту.
В течение 7-11 декабря Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 79 млн долларов.
Нацбанк 30 ноября - 4 декабря не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке - регулятор не совершал интервенций уже четвертую неделю подряд.
Нацбанк 23-27 ноября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.
16-20 ноября Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.
9-13 ноября Нацбанк не проводил интервенций как по продаже, так и по выкупу валюты на межбанке.
Экономическая правда
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