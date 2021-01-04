В последнюю неделю 2020 года Нацбанк продал на межбанке 46 миллионов долларов

В течение 28-31 декабря Нацбанк продал на межбанковском рынке 46,3 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Отмечается, что всю сумму продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

При этом, НБУ вторую неделю подряд не проводил интервенции по покупке валюты.

Всего с начала 2020 года НБУ купил на межбанке валюты на 4,93 млрд долларов и продал на 3,89 млрд долларов. В прошлом году чистая покупка валюты составила 1,038 млрд долларов.

Напомним:

Нацбанк в период с 21 по 24 декабря продал на межбанковском валютном рынке 43,1 млн долларов, не покупая валюту.

В течение 7-11 декабря Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 79 млн долларов.

Нацбанк 30 ноября - 4 декабря не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке - регулятор не совершал интервенций уже четвертую неделю подряд.

Нацбанк 23-27 ноября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

16-20 ноября Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

9-13 ноября Нацбанк не проводил интервенций как по продаже, так и по выкупу валюты на межбанке.

Экономическая правда