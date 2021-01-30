Криклий об объеме инвестиций в концессионные дороги: по каждому из проектов 200-350 миллионов долларов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что объем начальных инвестиций по каждому из проектов концессионных дорог составляет 200-350 миллионов долларов.

Об этом он написал на facebook.

В частности речь идет о таких участках:

Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18).

Борисполь-Полтава (М-03).

Херсон-Николаев (М-14).

Киев-Житомир-Ровно (М-06).

Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19).

Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11)

"Ожидаемый объем начальных инвестиций по каждому из проектов составляет 200-350 млн долл. Они также предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20 и более лет. А это дополнительные инвестиции, в разы превышают первоначальные", - написал он.

Также Криклий добавил, что эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру платить государство, но в рассрочку в течение 20-30 лет.

"Если дорога не будет удерживаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, определяется договором", - резюмировал министр.

Напоминаем:

Правительство одобрило постановление, которым установило максимальный размер платы за разовый проезд дорогами, построенными на условиях концессии.

В Украине планируют реализовать государственно-частное партнерство на шести участках дорог, которые представили потенциальным инвесторам.

По его словам, эти автодороги соединяют 10 областей Украины, и более 12 млн жителей смогут на себе ощутить улучшение дорожной инфраструктуры.