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Криклий об объеме инвестиций в концессионные дороги: по каждому из проектов 200-350 миллионов долларов

Суббота, 30 января 2021, 18:01
 

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что объем начальных инвестиций по каждому из проектов концессионных дорог составляет 200-350 миллионов долларов.

Об этом он написал на facebook.

В частности речь идет о таких участках:

  • Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18).
  • Борисполь-Полтава (М-03).
  • Херсон-Николаев (М-14).
  • Киев-Житомир-Ровно (М-06).
  • Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19).
  • Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11)

"Ожидаемый объем начальных инвестиций по каждому из проектов составляет 200-350 млн долл. Они также предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20 и более лет. А это дополнительные инвестиции, в разы превышают первоначальные", - написал он.

Также Криклий добавил, что эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру платить государство, но в рассрочку в течение 20-30 лет.

"Если дорога не будет удерживаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, определяется договором", - резюмировал министр.

Напоминаем:

Правительство одобрило постановление, которым установило максимальный размер платы за разовый проезд дорогами, построенными на условиях концессии.

В Украине планируют реализовать государственно-частное партнерство на шести участках дорог, которые представили потенциальным инвесторам.

По его словам, эти автодороги соединяют 10 областей Украины, и более 12 млн жителей смогут на себе ощутить улучшение дорожной инфраструктуры.

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Экономическая правда
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