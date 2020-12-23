Кабмин установил плату за проезд по дорогам, построенным на условиях концессии
Правительство одобрило постановление, которым установило максимальный размер платы за разовый проезд дорогами, построенными на условиях концессии.
Об этом в Telegram сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.
Согласно документу, который обнародовал Гончаренко, ставка платы за каждый километр расстояния (в евро):
- для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, легковых автомобилей - 0,023;
- для легковых авто с прицепом с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых авто с разрешенной максимальной массой до 3,5 т - 0,023;
- для грузовых авто с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т, автопоездов с разрешенной максимальной массой до 12 т, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 и с разрешенной максимальной массой не более 12 т - 0,045;
- для грузовых авто и автопоездов с разрешенной максимальной массой более 12 т, автобусов с количеством мест для сидения более 29 и с разрешенной максимальной массой более 12 т.
Напомним:
В Украине планируют реализовать государственно-частное партнерство на шести участках дорог, которые представили потенциальным инвесторам.
Криклий уточнил, что речь идет о дорогах Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18); Борисполь-Полтава (М-03); Херсон-Николаев (М-14); Киев-Житомир-Ровно (М-06); Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19); Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11).
По его словам, эти автодороги соединяют 10 областей Украины, и более 12 млн жителей смогут на себе ощутить улучшение дорожной инфраструктуры.
Экономическая правда
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