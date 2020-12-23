Кабмин установил плату за проезд по дорогам, построенным на условиях концессии

Правительство одобрило постановление, которым установило максимальный размер платы за разовый проезд дорогами, построенными на условиях концессии.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

Согласно документу, который обнародовал Гончаренко, ставка платы за каждый километр расстояния (в евро):

для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, легковых автомобилей - 0,023;

для легковых авто с прицепом с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых авто с разрешенной максимальной массой до 3,5 т - 0,023;

для грузовых авто с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т, автопоездов с разрешенной максимальной массой до 12 т, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 и с разрешенной максимальной массой не более 12 т - 0,045;

для грузовых авто и автопоездов с разрешенной максимальной массой более 12 т, автобусов с количеством мест для сидения более 29 и с разрешенной максимальной массой более 12 т.

Напомним:

В Украине планируют реализовать государственно-частное партнерство на шести участках дорог, которые представили потенциальным инвесторам.

Криклий уточнил, что речь идет о дорогах Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18); Борисполь-Полтава (М-03); Херсон-Николаев (М-14); Киев-Житомир-Ровно (М-06); Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19); Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11).

По его словам, эти автодороги соединяют 10 областей Украины, и более 12 млн жителей смогут на себе ощутить улучшение дорожной инфраструктуры.

Экономическая правда