Для 13 облгазов снизили цену на распределение газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний.

Об этом сообщили на заседании комиссии.

Отмечается, что максимальный тариф составит 1,79 гривен за кубометр без НДС. Для этих компаний тариф установлен от 1,66 гривен до 1,79 грн за 1 куб. м.

В частности, тарифы были пересмотрены для ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", Оао "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", ОАО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Напомним:

Уже 10 компаній оприлюднили свої ціни для побутових споживачів на лютий – відповідно до рішення уряду, вона не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

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