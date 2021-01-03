Новости выходных: рекорды Bitcoin и отказ в сертификации Nord stream - 2

О ценах на нефть. По итогам 2020 года контракт на Brent подешевел почти на 22%, а на WTI упал почти на 21%.

О рекордах Bitcoin. Криптовалюта Bitcoin бьет рекорд четвертый день подряд, цена перевалила за 34 тысяч долларов.

Об отказе в сертификации Nord stream - 2. Норвежская компания DNV GL, которая должна была сертифицировать газопровод "Северный поток-2" после окончания его строительства, отказалась предоставлять эту услугу после новых санкций США.

О торговом дефиците. Торговый дефицит Украины снизился более чем вдвое по итогам 2020 - с 10,22 миллиарда долларов до 4,9 млрд

О газе из Хорватии. 1 января танкер с США поставил первую партию сжиженного газа на хорватское СПГ, оператор ГТС работает над транспортировкой газа с этого терминала в Украине.