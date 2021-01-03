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США поставили сжиженный газ в Хорватию: оператор ГТС хочет транспортировать его в Украину

Воскресенье, 3 января 2021, 13:55
 

1 января танкер из США поставил первую партию сжиженного газа на хорватское СПГ, оператор ГТС работает над транспортировкой газа с этого терминала в Украину.

Об этом сообщает глава оператора ГТС Сергей Макогон.

По его словам, поставки в Хорватию означает начало коммерческого использования объекта.  "Это плавучий LNG-терминал имеет мощность 2,6 миллиарда кубических метров газа ежегодно, что позволит Хорватии диверсифицировать поставки газа - до сих пор страна полагалась на российский газ и газ собственной добычи".

Сейчас Оператор ГТС Украины вместе с венгерским оператором ГТС работает над созданием гарантированных мощностей для транспортировки газа с этого терминала в Украине.

"Это создаст дополнительный маршрут поставок газа в страну из альтернативных источников, укрепит нашу энергетическую безопасность", - резюмировал он.

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ГТС газ

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