В 2020 торговый дефицит снизился более чем вдвое

Торговый дефицит Украины снизился более чем вдвое по итогам 2020 - с 10,22 миллиардов долларов до 4,9 миллиардов.

Об этом заявил торговый представитель Тарас Качка.

"В долларах экспорт за весь год составил 49,32 млрд долл, что на 1,70% меньше, чем за 2019 год. В кризисный год такой показатель является очень хорошим. Особенно положительным является сокращение торгового дефицита более чем вдвое", - написал он в Facebook.

Он особо отметил динамику декабря, когда экспорт составил 4,88 млрд, что на 150 млн больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 760 млн, чем в декабре 2019 года.

По его словам, секрет декабрьских цифр - рост во всем мире цены на металл и на руду. Кроме того, из-за сокращения урожая физический экспорт зерновых оказался в 2020 году меньше, чем в 2019 году. "Но это уменьшение физического экспорта компенсировано ростом цены", - отметил Качка.