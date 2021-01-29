Рада приняла законопроект о реформе "Укроборонпрома" за основу

Верховная Рада на заседании 29 января приняла за основу законопроект о трансформации ГК "Укроборонпром".

Законопроект поддержали 227 депутатов, против - 22, воздержались - 47, еще 41 нардеп не голосовал.

В проекте закона говорится об "определении особенностей правового, экономического и организационного регулирования преобразования Государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество". В то же время государственные унитарные предприятия концерна превратят в хозяйственные общества.

Проектом, в частности, предполагается урегулировать проведение реформирования Концерна и его участников в три этапа, отмечают в пояснительной записке.

Первый этап реформирования предусматривает подготовку участников Концерна к реорганизации. "На данном этапе ГК "Укроборонпром" остается уполномоченным субъектом хозяйствования по управлению объектами государственной собственности в ОПК (до момента преобразования в акционерное общество)", - отмечают авторы законопроекта.

Наблюдательный совет Концерна состоит из 7 членов, 2 из которых назначаются Президентом Украины, 2 - Кабинетом Министров Украины, а 3 - независимые.

Второй этап реформирования предусматривает превращение участников Концерна на хозяйственные общества или общества с ограниченной ответственностью

Третий этап реформирования предусматривает непосредственно преобразования Концерна в акционерное общество, в частности - принятие соответствующего решения Кабмином и утверждения устава.

"Учредителем и единственным акционером акционерного общества, образованного в результате преобразования Концерна, является государство в лице Кабинета Министров Украины", - говорится в данных законопроекта.

Напомним:

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал Рады включить в повестку дня сессии и принять за основу законпроект о трансформации "Укроборонпрома".

Принятие законпроекта №3822 об особенностях реформирования предприятий ОПК госформы собственности ожидается до 30 апреля 2021, после чего до конца июня 2021 состоится ликвидация ГК "Укроборонпром".

В следующем 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование, вместо него будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности.

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" 21 декабря подписал приказ о начале преобразования концерна на холдинги, которые будут работать по принципам корпоративного управления.

Экономическая правда