Комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект о реформе "Укроборонпрома"

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал Рады включить в повестку дня сессии и принять за основу законпроект о трансформации "Укроборонпрома".

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Законопроект дает возможность структурно перестроить государственный ОПК, представленный 137 разрозненными предприятиями Укроборонпрома, для укрепления обороноспособности Украины.

Согласно проекту закона, вводится современная модель корпоративного управления на предприятиях концерна, которая обезопасит их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния. Кроме того, состоится оздоровления предприятий Укроборонпрома на всех уровнях: финансовом, социальном и производственно-технологическом", - говорится в сообщении.

"На сегодня реформа Укроборонпрома чрезвычайно важна. Тем более, корпоратизация концерна предусмотрена рядом стратегических документов, в частности, Стратегией национальной безопасности, действующей Стратегией реформирования ОПК, а также рядом постановлений правительства", - отметил глава комитета Александр Завитневич.

"Наша главная задача - своевременно и в полном объеме обеспечивать украинскую армию современным высокотехнологичным оружием и военной техникой. Без корпоратизации Укроборонпрома делать это будет все труднее", - заявтв генеральный директор концерна Юрий Гусев.

"Корпоратизация Укроборонпрома не предусматривает передачи государственных оборонных предприятий в частные руки. Государство было, есть и останется 100% -ным акционерным владельцем этих предприятий", - подчеркнул Гусев.

Напомним:

Принятие законпроекта №3822 об особенностях реформирования предприятий ОПК госформы собственности ожидается до 30 апреля 2021, после чего до конца июня 2021 состоится ликвидация ГК "Укроборонпром".

В следующем 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование, вместо него будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности.

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" 21 декабря подписал приказ о начале преобразования концерна на холдинги, которые будут работать по принципам корпоративного управления.

Экономическая правда