Гендиректор "Укроборонпрома" назвал дату ликвидации концерна

Принятие законпроекта №3822 об особенностях реформирования предприятий ОПК госформы собственности ожидается до 30 апреля 2021, после чего до конца июня 2021 состоится ликвидация ГК "Укроборонпром".

Об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

По его словам, первый аудит консолидированной финансовой отчетности концерна "Укроборонпром" за 2018-2019 годы практически завершен, его результаты станут известны в январе 2021 года.

"Аудит пока продолжается. До конца года он будет завершен. Мы планируем, что уже в январе наблюдательный совет Укроборонпрома рассмотрит результаты аудита, которые мы в дальнейшем опубликуем, чтобы общество увидело результаты работы концерна", - сказал Гусев.

Он добавил, что Укроборонпром уже начал подготовку по созданию новых холдингов, которые придут на смену концерна.

"Работа по созданию новых холдингов фактически началась. Мы дорожную карту по этому вопросу. Ожидаем, что полноценно она будет реализована после принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта №3822", - пояснил гендиректор концерна.

Реформа Укроборонпрома предусматривает, что 65 самых перспективных предприятий концерна объединят в новый государственный оборонный холдинг. Будут созданы отраслевые бизнес-единицы (ГБО) в форме акционерных обществ, которые будут объединены по направлениям: авиаремонтный, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

Напомним:

В следующем 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование, вместо него будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности.

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" 21 декабря подписал приказ о начале преобразования концерна на холдинги, которые будут работать по принципам корпоративного управления.

Экономическая правда