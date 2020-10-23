Марченко рассказал, когда назначат нового полноценного руководителя Таможни

Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что нового полноценного руководителя Гостаможслужбы объявят в ближайшие дни по итогам конкурса.

Об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Объявлен отбор на должность руководителя - с полноценным функционалом. Прозрачный и оперативный. В ближайшие дни услышите о соответствующем кадровом назначении.

Подчеркну, что курс на трансформацию таможни остается неизменным. Мы будем строить в Украине таможню европейского уровня", - отметил министр.

По его словам, бывший вр.и.о. главы Государственной таможенной службы Андрей Павловский, которого уволили с должности 22 октября на внеочередном заседании правительства, справился с поставленными ему задачами и был уволен по собственному желанию.

"Андрей Павловский заходил на должность исполняющего обязанности руководителя Гостаможслужбы на определенный временной период в качестве кризисного менеджера. Ему были определены задачи стабилизировать ситуацию и увеличить поступления в бюджет. В сложных условиях Андрей справился с поставленными задачами, о чем свидетельствуют цифры", - пояснил Марченко.

По словам министра, среднедневные поступления от таможни за период работы Павловского увеличились на 20%.

"Мы также начали процесс перехода Гостаможслужбы к функционированию в формате единого юридического лица, начали тестирование на благонадежность таможенников, продолжаем автоматизировать таможенные процедуры. Реформа вступила в ход и уже необратима", - добавил он.

Напомним:

Кабинет министров на внеочередном заседании 22 октября уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя Государственной таможенной службы.

В то же время, временно исполнение обязанностей председателя ГТС возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.