"Аркада": Фонд гарантирования выставит земельные участки на аукцион
Фонд гарантирования вкладов физлиц выставит на электронный аукцион земельные участки банка "Аркада", первые участки выставят в марте.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
"В течение нескольких месяцев на торги будут выставлены 34 земельных участка под Киевом - в городах Буча и Бровары, а также в поселке Михайловка-Рубежовка, которое входит в состав Киево-Святошинского района Киевской области", - говорится в сообщении.
На границе Бучи будет предложено 12 участков площадью 72,6 га. Отмечается, что участки граничат между собой и образуют большой массив.
Еще 19 участков площадью 159 га находятся в поселке Михайловка-Рубежовка, 3 участка площадью 9,9 га - в Броварах
Аукционы по продаже земельных участков банка "Аркада" будут проходить на электронной площадке "Prozorro.Продажи", по открытой и прозрачной процедуре. Победителем аукциона станет тот, кто предложит самую высокую цену за лот.
"Все средства, полученные от продажи и управления активами, Фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков", - отмечают в ФГФВО.
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Напомним:
Фонд гарантирования вкладов физлиц утвердил перечень акцептованных требований кредиторов неплатежеспособного банка "Аркада" и его ликвидационную массу.
18 января решением исполнительной дирекции Фонда было утверждено ликвидационную массу АО АКБ "Аркада", которую независимые субъекты оценочной деятельности (СОД) оценили в 1,3 млрд грн.
Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Аркада", которая продлится три года - до 24 сентября 2023 включительно.
В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".
Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) был Константин Паливода с долей 74,80%.
Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".
Экономическая правда
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