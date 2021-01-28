"Аркада": Фонд гарантирования выставит земельные участки на аукцион

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставит на электронный аукцион земельные участки банка "Аркада", первые участки выставят в марте.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"В течение нескольких месяцев на торги будут выставлены 34 земельных участка под Киевом - в городах Буча и Бровары, а также в поселке Михайловка-Рубежовка, которое входит в состав Киево-Святошинского района Киевской области", - говорится в сообщении.

На границе Бучи будет предложено 12 участков площадью 72,6 га. Отмечается, что участки граничат между собой и образуют большой массив.

Еще 19 участков площадью 159 га находятся в поселке Михайловка-Рубежовка, 3 участка площадью 9,9 га - в Броварах

Аукционы по продаже земельных участков банка "Аркада" будут проходить на электронной площадке "Prozorro.Продажи", по открытой и прозрачной процедуре. Победителем аукциона станет тот, кто предложит самую высокую цену за лот.

"Все средства, полученные от продажи и управления активами, Фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков", - отмечают в ФГФВО.

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Напомним:

Фонд гарантирования вкладов физлиц утвердил перечень акцептованных требований кредиторов неплатежеспособного банка "Аркада" и его ликвидационную массу.

18 января решением исполнительной дирекции Фонда было утверждено ликвидационную массу АО АКБ "Аркада", которую независимые субъекты оценочной деятельности (СОД) оценили в 1,3 млрд грн.

Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Аркада", которая продлится три года - до 24 сентября 2023 включительно.

В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) был Константин Паливода с долей 74,80%.

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

Экономическая правда