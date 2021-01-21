"Аркада": Ликвидационную массу банка оценили в 1,3 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физлиц утвердил перечень акцептованных требований кредиторов неплатежеспособного банка "Аркада" и его ликвидационную массу.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"На сегодня продолжается процесс подготовки активов к выставлению их на продажу. Именно за счет средств, полученных в результате ликвидации банка и реализации его имущества, будут удовлетворяться требования кредиторов.

Несмотря на то, что на балансе банка есть интересные объекты (прежде всего речь идет о земельных участках в пригороде Киева) - перспективы удовлетворения требований кредиторов фактически зависят от того, удастся ли банку вернуть в собственность здание бывшего главного офиса в самом центре столицы - на ул. Ольгинской, 3-А", - говорится в сообщении.

18 января решением исполнительной дирекции Фонда было утверждено ликвидационную массу АО АКБ "Аркада", которую независимые субъекты оценочной деятельности (СОД) оценили в 1,3 млрд грн.

"Почти 84% этой суммы - 1,1 млрд грн - стоимость недвижимости. В частности, на балансе банка находится более 200 га земли для строительства и сельского хозяйства в пригороде Киева - г. Буча, г. Бровары и с. Михайловка-Рубежовка, продажа которых начнется уже весной.

И все же основной актив банка - это здание бывшего главного офиса в центре Киева на ул. Ольгинской и земельный участок под ней. Накануне признания банка неплатежеспособным была предпринята попытка незаконного вывода этих активов с баланса банка. И именно от их возврата зависят перспективы расчета с кредиторами банка. Ведь оценочная стоимость этих активив - более 770 млн грн, что составляет почти 60% стоимости всех активов банка", - добавили в ведомстве.

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Напомним:

Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Аркада", которая продлится три года - до 24 сентября 2023 включительно.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.

Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) был Константин Паливода с долей 74,80%.

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".