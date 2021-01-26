Витренко о приставке "и.о." Очень сильно ограничивает
И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что приставка "и.о." очень сильно ограничивает его полномочия, по его словам, следующее голосование о его назначении вице-премьером - министром энергетики может состояться на этой неделе.
Об этом он сказал в интервью ЭП.
"Очень сильно ограничивает. Например, я не могу выдавать приказы министерства. А приказ - это как раз механизм реализации определенных полномочий для выполнения своих обязанностей. Я выполняю обязанности министра, при этом у меня нет механизма исполнения этих обязанностей. Это не означает, что я ничего не могу сделать.
Например, я готовлю решения Кабмина, но не могу голосовать за них. Я провожу совещания, встречи, решаю проблемы. Даже за эти три недели были приняты важные решения - о снижении цены на газ с средневзвешенного уровня 9,66 в январе до 6,99 в феврале. Это решение готовило министерство под моим председательством", - ответил Витренко на вопрос, насколько приставка и.о. мешает ему выполнять свои полномочия.
На вопрос, настаивал ли он на назначении сразу на две должности и.о. министра ответил:
"Нет, я вообще не настаивал ни на каких должностях. И это не было моим личным желанием. Со мной говорил премьер-министр. Он говорил, что ему не хватает как первого вице-премьера, так и министра энергетики. Также со мной говорил президент, и он тоже меня убеждал, что стране надо решать проблемы энергетики".
По его словам, голосование может состояться на этой неделе (интервью состоялось 23 января. - ЭП).
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Напомним:
Президент Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать и.о. министра энергетики Юрия Витренко при голосовании в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.
На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.
Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики - на него также возложили временное исполнение обязанностей министра.
Экономическая правда
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