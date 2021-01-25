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Зеленский просил "слуг народа" поддержать Витренко

Понедельник, 25 января 2021, 21:40
 

Президент Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать и.о.  министра энергетики Юрия Витренко при голосовании в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии УП

Прямая речь Кравчук: "Просил поддержать Витренко. Считает его самым независимым кандидатом, то есть равноудаленным от всех бизнес-групп.

Также отметил, что в области энергетики должен быть полноценный министр".

Напомним:

На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики - на него также возложили временное исполнение обязанностей министра

Украинская правда

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Зеленский Минэнергетики

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