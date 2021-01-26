Рада отклонила постановление об отмене закона о "инвестянях"
Верховная Рада на заседании 26 января не приняла проект постановления №3760-П Нины Южаниной об отмене решения Рады о принятии закона об "инвестнянях".
За проект постановления об отмене решения проголосовали лишь 123 нардепа.
"В последние пленарные дни прошлого года в спешке, без подготовки к повторному 2 чтения рассматривался законпроект 3760 (об "инвестнянях" - ред.).
Принятие этого решения состоялось с грубыми нарушениями требований Регламента ВРУ, в частности, статьи 117, которая предусматривает, что законопроект, подготовленный ко 2 или повторному 2 чтения, заключение к нему и другие сопроводительные документы предоставляются депутатам не позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения", - сказала нардеп от "ЕС" Нина Южанина, представляя проект постановления.
По ее словам, глава Рады Дмитрий Разумков дал депутатам возможность ознакомиться с законопроектом "всего за несколько часов" к рассмотрению.
"И, как вы видели при рассмотрении, такая инициатива об "инвестнянях" в украинских реалиях в этом зале превратилась в борьбу за налоговые льготы. Результат - нескрываемый лоббизм предоставления налоговых льгот в сферах, подконтрольных мощным финансово-промышленным группам", - заявила Южанина.
В то же время глава комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР Сергей Кальченко заявил, что инициаторы этого проекта постановления зарегистрировали такой документ, но "не обращались к председательствующему на заседании с заявлением о нарушении регламента".
По его словам, комитет предложил Раде определиться относительно этого проекта постановления путем голосования в зале.
Напомним:
Верховная Рада 17 декабря поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", поданный президентом Владимиром Зеленским.
1 декабря Верховная Рада не приняла в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", отправив его на подготовку на повторное второе чтение.
21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями №3760.
Президент Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.
Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.
Ранее в Офисе Президента надеялись на принятие в целом президентского законопроекта № 3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" в октябре этого года.
Экономическая правда
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