Рада отклонила постановление об отмене закона о "инвестянях"

Верховная Рада на заседании 26 января не приняла проект постановления №3760-П Нины Южаниной об отмене решения Рады о принятии закона об "инвестнянях".

За проект постановления об отмене решения проголосовали лишь 123 нардепа.

"В последние пленарные дни прошлого года в спешке, без подготовки к повторному 2 чтения рассматривался законпроект 3760 (об "инвестнянях" - ред.).

Принятие этого решения состоялось с грубыми нарушениями требований Регламента ВРУ, в частности, статьи 117, которая предусматривает, что законопроект, подготовленный ко 2 или повторному 2 чтения, заключение к нему и другие сопроводительные документы предоставляются депутатам не позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения", - сказала нардеп от "ЕС" Нина Южанина, представляя проект постановления.

По ее словам, глава Рады Дмитрий Разумков дал депутатам возможность ознакомиться с законопроектом "всего за несколько часов" к рассмотрению.

"И, как вы видели при рассмотрении, такая инициатива об "инвестнянях" в украинских реалиях в этом зале превратилась в борьбу за налоговые льготы. Результат - нескрываемый лоббизм предоставления налоговых льгот в сферах, подконтрольных мощным финансово-промышленным группам", - заявила Южанина.

В то же время глава комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР Сергей Кальченко заявил, что инициаторы этого проекта постановления зарегистрировали такой документ, но "не обращались к председательствующему на заседании с заявлением о нарушении регламента".

По его словам, комитет предложил Раде определиться относительно этого проекта постановления путем голосования в зале.

Напомним:

Верховная Рада 17 декабря поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", поданный президентом Владимиром Зеленским.

1 декабря Верховная Рада не приняла в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", отправив его на подготовку на повторное второе чтение.

21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями №3760.

Президент Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более 100 млн долларов, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.

Ранее в Офисе Президента надеялись на принятие в целом президентского законопроекта № 3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" в октябре этого года.

Экономическая правда