Фонд госимущества обжалует решение суда о конкурсе на "Центрэнерго"

Фонд госимущества будет оспаривать в суде решение Хозяйственного суда г. Киева, которым был отменен приказ о признании конкурса на "Центрэнерго" в 2018 году таким, что не состоялся.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

21 января Хозсуд Киева сообщил о решении отменить приказ Фонда государственного имущества Украины от 13.12.2018. Этот приказ определял проведенный конкурс на приватизацию "Центрэнерго" таким, что не состоялся.

Сейчас текст решения суда от 12 января 2021 не внесен в базу Единого государственного реестра судебных решений.

Напомним:

Конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" должен был состояться 13 декабря 2018 года, однако участников конкурса к нему не допустили из-за нарушения законодательства, а конкурс был отменен.

Экс-глава Фонда Виталий Трубаров объяснил, что "по информации предоставленной правоохранительными органами, конечным бенефициарным владельцем одного из претендентов является лицо, также является основателем и контроллером компаний, зарегистрированных на территории РФ, о чем участник не сообщил в конкурсной документации".

Одна из компаний-участниц аукциона - ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого является Виталий Кропачев. "Укрдонинвест" обратился в Хозсуд с просьбой признать недействительным приказ ФГИ об отмене конкурса.

В января 2020 года Хозсуд заблокировал подготовку Фондом госкомпании к приватизации, но впоследствии в феврале запрет отменил.

В Фонде госимущества хотят продать Центрэнерго в конце 2021 года, если Верховная Рада разрешит проведение большой приватизации.