У Фирташа раскритиковали регулирование цены на газ правительством

Государственное регулирование цены на газ для населения, введенное Кабинетом министров до конца отопительного сезона, является политическим, а не экономическим решением.

Об этом заявил глава компании "Йе энергия" Артем Компан в интервью ЭП.

"Когда решение только обсуждалось, мы со своей стороны писали, что, ребята, 6,99 – цена политическая, мы будем ее оспаривать. Готовы показать свои импортные контракты, показать, по каким индексам покупали", - сказал Компан.

Он предлагает государству начислять компенсацию "Йе энергии" как поставщику, европейским компаниям-поставщикам или конечному потребителю.

"Государство должно поддержать кого-то из участников рынка – потребителей, поставщиков или производителей – и компенсировать разницу между рыночной и утвержденной ценами. Это самый цивилизованный подход. И такой подход работает во всей Европе", - заявил представитель компании Дмитрия Фирташа.

По его словам, стоимость затрат инфраструктуры составляет примерно 600 гривень на тысяче кубов.

"Мы работаем на условиях 10% наценки, как принято во всех цивилизованных европейских странах", - заявил Компан.

Он добавил, что регуляция цены на газ означает откат реформы назад, "который пугает европейские компании".

Подробнее читайте по ссылке: Глава газового бизнеса Фирташа Артем Компан: 6,99 – цена политическая, мы будем ее оспаривать

Напоминаем:

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

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Экономическая правда