В Минцифры считают, что рынок ИТ в Украине увеличится вдвое за два года

Благодаря новому правовому режиму для ІТ компаний "Дия.City" Украина сможет стать лидером в цифровой трансформации уже через два года и увеличить собственный ІТ рынок в 2 раза.

Об этом во время брифинга во вторник, 3 октября, заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"По данным службы статистики, наш законопроект "Дия.City", и эта специальная электронная страна, которую мы создаем, поможет увеличить в 2 раза экспорт и объемы рынка за несколько лет. На сегодня это 5 миллиардов, мы планируем за 3-4 года увеличить до 11-12 миллиардов долларов объем всего рынка ", - рассказал Федоров.

По его словам, количество рабочих мест в ІТ сфере возрастет до 450 тысяч за 3-4 года, то есть в два раза.

В "Дия.City" можно будет за несколько минут зарегистрировать свою компанию, оплатить налоги и заключать трудовые отношения. По мнению Федорова, "Дия.City" поможет детенизации части ІТ индустрии.

Для того, чтобы стать резидентом "Дия.City", компания должна соответствовать определенным критериям. В частности, она должна иметь не только "основателя, директора и бухгалтера", а "должен быть штат, средняя заработная плата примерно 1200 евро, и, очень важно, чтобы около 80% выручки - это экспортная деятельность".

В Минцифры также позаботились о невмешательстве правоохранительных органов и заложили соответствующие нормы: для того, чтобы прийти в компанию, нужно иметь санкцию главы прокуратуры в области или на уровне Генпрокуратуры. "Мы решаем 99% проблемных кейсов", - заявили в ведомстве.

Также ведомство одновременно работает над проектом Е-резидентства для иностранных компаний: "Мы хотим, чтобы в "Дия.City" могли развиваться не только украинские компании, а также компании по всему миру".

Ранее сообщалось, что Минцифры хочет запустить виртуальную свободную экономическую зону "Дия.City" до 2021 года.

Экономическая правда