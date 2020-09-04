Мінцифри хоче запустити віртуальну вільну економічну зону для IT-компаній до початку 2021 року

Міністерство цифрової трансформації розробляє віртуальну вільну економічну зону для IT-компаній зі спеціальним податковим, фінансовим і правовим режимом - "Дія. City"; запустити цей проект хоче вже до початку 2021 року.

Про це заявив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це реєстр, цифрова книга, де компанія реєструється. Це нові умови для компаній, для того, щоб були прозорі відносини: компанії офіційно наймають людей, прозоро сплачують податки, а правоохоронні органи не заважають працювати. (...) Ми працюємо над цим проектом вже півроку з фінансовим комітетом, нас всі підтримують.

Багато питань є, ми дискутуємо з Мінфіном, але найголовніше - є чітка позиція президента, щоб були створені найкращі умови. А найкращі умови будуть, якщо податки будуть 5% і податок на виведений капітал - 10%. Ми не поспішатимемо, але я дуже сподіваюся, що в новому році цей проект уже запрацює. І це рекордно швидко!" - розповів він.

За його словами, "Дія. City" не прив'язана до будь-якої території, ця зона працюватиме у всій країні.

Говорячи про розробку проекту, заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков розповів, що міністерство має намір подати до Верховної Ради пакет із чотирьох законопроектів. Перший із законопроектів, за його словами, безпосередньо про "Дію. City": як вона працюватиме, як вона прийматиме резидентів, які критерії будуть.

"Одним із критеріїв буде, щоб середня зарплата була десь приблизно 1,2 тис. євро. Будуть й інші критерії... Там також будуть прописані умови адміністрування компаніями тощо", - додав він.

Другий законопроект, як зазначив Борняков, це зміни до податкового кодексу. Третій - "маски-шоу стоп".

"Ми хочемо зробити так, щоб правоохоронні органи мали можливість заходити, залучати техніку, мати цифрову копію, але не повністю зупиняти діяльність компанії", - сказав заступник міністра.

Четвертий - зміни до трудового законодавства.

"Ми живемо ще за застарілим радянським кодексом. Сучасні IT-компанії не можуть за ним працювати. Ти за ним не можеш відправити людину в більше ніж 60-денне відрядження", - наголосив він.