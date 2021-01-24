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Украина стала вторым крупнейшим экспортером зерновых

Воскресенье, 24 января 2021, 10:00
 

По результатам 2019/2020 маркетингового года по объему экспорта всех зерновых культур Украина заняла второе место, пропустив вперед США.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка.

В частности, по данным министерства сельского хозяйства США в 2019/2020 МГ в рейтинге крупнейших экспортеров зерновых Украины заняла 2 место по объему поставок ячменя, 4 - по кукурузе, 5 - по пшенице.

Напоминаем:

Торговый дефицит Украины снизился более чем вдвое по итогам 2020 - с 10,22 миллиардов долларов до 4,9 миллиардов.

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экспорт зепно

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