Розничная торговля выросла на 8,4%

Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2020 по сравнению с 2019 годом составил 8,4%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

"Благодаря росту минимальной зарплаты до 6 тысяч гривен с 1 января, а также росту средних зарплат до 13,6 тысячи гривен в этом году - потребительский спрос будет оставаться одним из ключевых элементов восстановления экономики на 4,6% в этом году", - написал премьер премьер министр Денис Шмыгаль.

По его словам, именно потребительский спрос стал одним из главных драйверов восстановления экономики с третьего квартала 2020 года.

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Напоминаем:

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №3963 "О внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предусматривает, в частности, увеличение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен с 1 сентября 2020 года.