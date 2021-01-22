Тарифы на электроэнергию: Кабмин планирует выделить 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льгот

Кабмин планирует выделить 1,4 млрд грн из бюджета на выплату компенсаций на оплату электроэнергии, потребленную в первом квартале 2021 года, в связи с отменой льготных тарифов.

Об этом говорится в проекте постановления, подготовленному Минсоцполитики, который выставили на обсуждение на сайте Федерации профсоюзов.

Согласно документу, средства направят Минсоцполитики на выплаты компенсаций таким категориям потребителей (кроме получающих субсидию):

которые проживают в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа, общежитиях и квартирах), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) и по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на пониженную цену;

которые проживают в многоквартирных и не газифицированных домах, в которых отсутствует или не функционирует центральное отопление (в том числе в сельской местности);

многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

"Компенсация предоставляется для покрытия разницы стоимости потребленной электроэнергии, возникшей в результате отмены пониженных тарифов и применения фиксированной цены для бытовых потребителей", - говорится в проекте постановления.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

Экономическая правда