Соглашение о вхождении IFC в акционеры "Укргазбанка" подпишут в конце месяца

Кредитное соглашение в 30 млн евро между Международной финансовой корпорацией (IFC) и государственным "Укргазбанком" подпишут 25 января, она предусматривает возможность IFC стать акционером финучреждения.

Об этом рассказал заместитель министра финансов по вопросам евроинтеграции Юрий Драганчук в комментарии БизнесЦензору.

"По условиям Соглашения IFC предоставит "Укргазбанку" пятилетний заем на сумму 30 млн евро с возможностью его конвертации в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%. Размер доли в акционерном капитале будет определен отдельно", - сказал Драганчук.

По его словам, подписание Соглашения происходит в рамках реформирования государственного банковского сектора, что предусматривает уменьшение доли государства в банковской системе Украины до 25% к 2025 году.

"Предоставленный Укргазбанку заем будет конвертирован в капитал банка, что позволит уменьшить долю государства в банке и будет способствовать его дальнейшей приватизации", - комментирует Соглашение замминистра.

Он также добавил, что "имплементация соглашения является выполнением одного из обязательств государства в рамках совместной с МВФ программы Stand-by".

Напомним:

Кабмин уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание соглашений по предоставлению кредита государственному "Укрэксимбанку" Международной финансовой корпорацией (IFC).

Международная финансовая корпорация из группы Всемирного банка может предоставить государственному Укргазбанка 5-летний заем на 30 млн евро с возможностью конвертировать ее в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

11 ноября 2017 года Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка.

В феврале 2019 года сообщалось, что IFC и Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.

В апреле "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация подписали в Вашингтоне договор, предусматривающий предоставление банку консультаций для укрепления потенциала банка в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.

Государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.