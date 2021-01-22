Украина занимает 120 место по развитию финансового рынка – глава Нацкомиссии по ценным бумагам

Украина на сегодня занимает 120 место по развитию финансового рынка среди 125 стран.

Об этом во время публичного обсуждения проекту Национальной экономической стратегии-2030 заявил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, передает "Укринформ".

"На сегодняшний день Украина занимает 120 место среди 125 стран по развитию финансового рынка. Наше законодательство очень существенно отстает. Мы получили хороший шанс, подписав Европейскую ассоциацию, и сегодня мы имеем четкий вектор развития и приближения нашего финансового права к ЕС", - отметил Хромаев .

По его словам, за последние 18 месяцев Украина "сделала мощный шаг": приняли закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (т.н. закон о "сплите"), закон о деривативах.

Однако, как отметил Хромаев, остаются законопроекты, которые стоит принять, чтобы финансовый рынок имел надлежащую законодательную базу.

Напомним:

На заседании Кабмина 20 января председатель Нацкомиссии по ценным бумагам представил проект меморандума о создании в Украине международного финансового центра - полный запуск планируется осенью 2023 года.

В Кабмине ожидают подписания на следующей неделе меморандума о создании фондового рынка в Украине.

Экономическая правда