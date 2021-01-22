Кабмин начал процесс создания фондового рынка в Украине

В Кабмине ожидают подписания на следующей неделе меморандума о создании фондового рынка в Украине.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время круглого стола по обсуждению Национальной экономической стратегии-2030 на тему "Инвестиционная привлекательность, рынки капитала и макроэкономическая стабильность".

"Мы уже подготовили и, надеюсь, на следующей неделе подпишем меморандум о создании рынка капитала. Есть соответствующий таймлайн, как он будет создаваться.

Этот процесс надо начинать. Поэтому для нас сегодня важно услышать мнения экспертов и конструктивные советы", - сказал глава правительства.

По его словам, соответствующий документ также должны подписать Европейский банк реконструкции и развития, Агентство США по международному развитию, Американская торговая палата в Украине и другие международные финансовые партнеры Украины.

Напомним:

На заседании Кабмина 20 января председатель Нацкомиссии по ценным бумагам представил проект меморандума о создании в Украине международного финансового центра - полный запуск планируется осенью 2023 года.

Экономическая правда