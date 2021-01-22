Витренко: Минэнерго предлагало другое решение по цене на газ

Министерство энергетики выступало за более системное регулирование цены на газ для населения.

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко на пресс-конференции.

"Подход Министерства энергетики более устойчивый, более дружественный к участникам рынка. Но, к сожалению, другой подход, который поддерживается также "Нафтогазом", был принят", - заявил и.о. министра.

По словам Витренко, правительство установило предельную цену на газ 6,99 грн за куб, однако не заставляет газоснабжающие компании поставлять газ населению по этой цене. Однако он не исключает, что газопоставщики найдут возможность поставлять газ своим клиентам по 6,99 грн.

"Возможно, они покупали газ летом, когда он был гораздо дешевле, возможно, они имеют контракты или отношения с производителями, у которых себестоимость меньше, чем 6,99 грн. Поэтому, возможно, они тоже захотят сохранить своих клиентов и будут поставлять им по 6,99. Или также возможно, они пойдут к "Нафтогазу", который будет продавать им газ дешевле, чем 6,99 грн, чтобы они могли поставлять его своим клиентам по предельной цене", - объяснил Витренко.

Напоминаем:

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

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Экономическая правда