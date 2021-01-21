После принятия закона трансформация "Укроборонпрома" может занять до года

После принятия соответствующего законопроекта транфсормация "Укроборонпрома" может занять до одного года.

Об этом на брифинге заявил глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, передает "Интерфакс-Украина".

"Это (трансформация "Укроборонпрома" - ред.) очень важная часть начатых нами еще полтора года назад реформ. Все мы прекрасно знаем наше квазиминистерство "Укроборонпром" - сколько там предприятий, их количество, количество имущества, фондов. И все мы понимаем, как трудно трансформировать это, когда есть примеры предприятий, которые по 20 лет ничего не делают.

Поэтому этот законопроект позволит значительно ускорить трансформацию и сделать это в кратчайшие сроки. Мы все-таки говорим о сроке до одного года", - сказал Завитневич.

Отвечая на вопрос, когда в целом могут принять законопроект №3822, который предусматривает превращение "Укроборонпрома" в акционерное общество, Завитневич заявил, что эта дата пока не известна, но он будет предлагать рассмотреть его в зале заседаний Рады в ближайшее время.

Напомним:

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал Рады включить в повестку дня сессии и принять за основу законпроект о трансформации "Укроборонпрома".

Принятие законпроекта №3822 об особенностях реформирования предприятий ОПК госформы собственности ожидается до 30 апреля 2021, после чего до конца июня 2021 состоится ликвидация ГК "Укроборонпром".

В следующем 2021 году государственный концерн "Укроборонпром" прекратит свое существование, вместо него будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления и прозрачности.

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" 21 декабря подписал приказ о начале преобразования концерна на холдинги, которые будут работать по принципам корпоративного управления.