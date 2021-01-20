Официальный курс: гривня немного ослабла к доллару

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 21 января на уровне 28,20 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,15 грн (на 20 января - 34,16 гривни).

Напоминаем:

19 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 20 января на уровне 28,15 гривни.

20 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.

20 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,25 - 28,27 гривни.

Экономическая правда