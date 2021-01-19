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Гривня укрепилась к доллару

Вторник, 19 января 2021, 19:40
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 20 января на уровне 28,15 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,16 грн (на 19 января - 34,02 гривни).

Напоминаем:

19 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,26 гривни.

19 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.

Экономическая правда

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