Гривня укрепилась к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 20 января на уровне 28,15 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,16 грн (на 19 января - 34,02 гривни).

Напоминаем:

19 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,26 гривни.

19 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.

Экономическая правда