Гривня укрепилась к доллару
Вторник, 19 января 2021, 19:40
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 20 января на уровне 28,15 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,16 грн (на 19 января - 34,02 гривни).
Напоминаем:
19 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,26 гривни.
19 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.
Экономическая правда
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