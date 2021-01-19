Закрытие межбанка: гривня укрепилась

19 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,14 - 28,16 гривни;

Евро - 34,11 - 34,14 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,08 - 28,30 гривни. Евро покупают по 33,83 гривни, продают по 34,26 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,19 - 28,25 гривни, евро - 34,01 - 34,09 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 19 января на уровне 28,19 гривни.

19 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,26 гривни.

18 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,23 - 28,26 гривни.

18 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,10 - 28,18 гривни.

Экономическая правда