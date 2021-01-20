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Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару

Среда, 20 января 2021, 17:15
 

20 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,25 - 28,27 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,25 - 28,27 гривни;

Евро - 34,12 - 34,15 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,13 - 28,33 гривни.

Евро покупают по 33,89 гривни, продают по 34,29 гривни.

 На "черном" рынке доллар торгуется по 28,20 - 28,29 гривни, евро - 34,07 - 34,14 гривни.

Напоминаем:

19 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 20 января на уровне 28,15 гривни.

20 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.

Экономическая правда

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