Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару
20 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,25 - 28,27 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,25 - 28,27 гривни;
Евро - 34,12 - 34,15 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,13 - 28,33 гривни.
Евро покупают по 33,89 гривни, продают по 34,29 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,20 - 28,29 гривни, евро - 34,07 - 34,14 гривни.
Напоминаем:
19 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 20 января на уровне 28,15 гривни.
20 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,13 - 28,15 гривни.
Экономическая правда
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