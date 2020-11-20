Бизнес подал исков к государству на 1 миллиард из-за зеленого тарифа

Из-за долгов государственного трейдера "Гарантированный покупатель" перед производителями "зеленой" энергии сумма исков к госпредприятию составила около миллиарда гривен.

Об этом сообщает Интерфакс.

Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями возобновляемой энергетики достиг 25миллиардов гривен. В связи с этим инвесторы в "зеленую" электроэнергию идут в суд - обращений уже собралось на около миллиарда гривен.

"Исков к "ГарПоку" от солнечных, ветровых и биоэнергетических компаний уже подано до 1 миллиарда гривен. В то же время мы говорим о перспективе международных арбитражей, а здесь суммы будут измеряться уже несколькими миллиардами евро", - прокомментировал ситуацию директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин.

Он также отметил, что за меморандумом, подписанным в июле 2020 до 1 августа должно было быть погашено 40% долга, однако источники для его погашения до сих пор не определены.

По словам директора ассоциации, такая же ситуация постигнет рынок в следующем году, ведь средства на "зеленую" энергетику в проект госбюджета-2021 не попали. "Вопросы решаются с политической, а не экономической точки зрения", - отметил Семенишин относительно действий власти по погашению задолженности.

Напомним:

Ранее сообщалось, что сумма долгов "ГарПока" перед инвесторами составил 600 миллионов гривен.

В июле 2020 был подписан меморандум, предусматривающий выплату 9 миллиардов долга инвесторам в конце года, а также оплату 100% электроэнергии с августа.

Антикризисный энергетический штаб считает, что долги можно погасить благодаря выпуску ОВГЗ и траншам из госбюджета.

31 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3658, которым, в частности, снизили "зеленый" тариф для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 го по 31 декабря 2019 солнечных станций более 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами мощность 2000 кВт - на 7,5%.