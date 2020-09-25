У Кабміні визначились, як погасити борги за "зеленим" тарифом – ЗМІ

Борг держкомпанії "Гарантований покупець" перед виробниками "зеленої" електроенергії можуть погасити за рахунок держбюджету і випуску ОВДП.

Про це йдеться у протоколі засідання Антикризового енергетичного штабу за 18 вересня, який є у розпорядженні liga.net.

Відповідно до документа, відповідальним за погашення боргу перед виробниками ВДЕ визначили Мінфін.

"До жовтня 2020 року міністерство повинно "знайти шляхи реалізації закону про вдосконалення умов підтримки альтернативних джерел енергії (закон 810-Х) і меморандуму" із "зеленими" виробниками.

Борги перед ВДЕ планують погасити двома способами: за рахунок випуску ОВДП і траншами з державних бюджетів на 2020-2021 роки", - зазначає видання з посиланням на документ.

"Про результати поінформувати Кабінет міністрів, Міненерго і НКРЕКУ", - йдеться у протоколі.

"Прийнятий у липні закон 810-Х передбачає, що з держбюджету може бути погашено не менше 20% боргів по "зеленому" тарифу. За словами в.о. гендиректора Директорату електроенергетичного комплексу при Міненерго Олександра Мартинюка, решта суми боргу може бути погашена за рахунок ОВДП і кредитів у держбанків", - зазначає liga.net.

При цьому, станом на 20 вересня борг "Гарантованого покупця" перед виробниками "зеленої" електроенергії досяг 21,7 млрд грн.

Читайте також: "Зелений тариф" урізали. Що саме змінила Рада і кого це стосується

Нагадуємо:

31 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, який покликаний знизити та реструктуризувати "зелений" тариф.

Законопроєкт, зокрема, передбачає зниження "зеленого" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.

Закону передували складні і довготривалі перемовини із інвесторами в "зелену" енергетику, під час яких були прописані основні зобов'язання сторін.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Відповідно до меморандуму, розрахунки відбуватимуться за таким графіком: 40% буде сплачено у четвертому кварталі поточного року, решту планується розбити на чотири частини - по 15% на кожен квартал 2021 року.