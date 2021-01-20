Регулятор проверит энергокомпании после заявлений о недостатке угля на ТЭС

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг (НКРЕКП) проверит 5 энергетических компаний после заявления "Укрэнерго" 18 января о критической нехватке запасов угля на ТЭС.

Об этом говорится в постановлении НКРЕКП.

Внеплановые невыездные проверки регулятор будет проводить на АО "ДТЭК Днепроэнерго", ОАО "Донбассэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "Центрэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго".

В обосновании к постановлению отмечается, что проверки обусловлены обращением "Укрэнерго" и предоставлением документов, подтверждающих указанные нарушения. Так, компания сообщила о том, что "поставки угля не отвечают потребностям", а запасы угля "почти в пять раз ниже прошлогодних - в этот период 2020 запасы угля составляли 2375 тыс. т".

"При таких условиях угля на складах ТЭС при ежесуточных затратах 70-75 тыс. т. хватит менее чем на неделю, что недопустимо в зимний период", - говорится в документе.

"Укрэнерго" также отмечает, что "угрозой для операционной безопасности энергосистемы является ненадлежащее техническое состояние оборудования тепловых электростанций".

Так, регулятор проверит соблюдение требований относительно необходимых резервов угля "с целью обеспечения безопасности поставок электрической энергии согласно правилам безопасности поставок и соответствующими решениями центрального органа исполнительной власти".

Напомним:

В "Укрэнерго" заявили о "критической ситуации" с запасами угля всех марок на складах ТЭС - по состоянию на 18 января, его запасы с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс тонн.

В "Укрэнерго" заявили, что несмотря на прогнозируемое резкое похолодание до -17 градусов в течение 16-20 января и в отсутствие угля на складах ТЭС и ТЭЦ, введение так называемых "веерных отключений" электроэнергии пока не планируется.

На складах украинских ТЭС, по состоянию на 12 января 2021, находится 621,8 тыс тонн угля - это на 324 тыс тонн меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем в соответствующий период прошлого года.

Экономическая правда