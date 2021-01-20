В Энергетическом Сообществе раскритиковали возвращение к регулированию цен на газ

Возвращение государственного регулирования цен на газ является существенным шагом назад и может угрожать существованию рынка газа.

Об этом во время дискуссии Energy Club сказал глава Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач, сообщает "Укринформ".

"История успеха о ликвидации ВСО (возложение специальных обязанностей - ред.), которая продолжалась в течение 2019-2020 годов, изменилась. Это можно назвать большим шагом назад. Я могу понять беспокойство правительства из-за роста цен на газ. Если это мероприятие продлится всего до конца марта, все будет нормально. Но если это будет продолжаться дольше, это поставит рынок газа под угрозу ", - сказал Копач.

По его мнению, эффективным было бы мероприятие, согласно которому часть газа украинской добычи - государственной компании АО "Укргазвидобування" - продавали бы на бирже другим участникам рынка. При этом речь не идет о том, чтобы сразу продавать весь объем.

"Для начала это может быть 25-30% добычи", - отметил Копач.

Напоминаем:

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

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