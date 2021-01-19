Глава "Нафтогаза" рассказал, что препятствует субсидированию уязвимых потребителей

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что потребителей следует поддерживать именно через субсидии, однако для этого механизма необходима единая информационная база уязвимых потребителей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на дискуссию по рынку газа на Energy Club.

По словам главы "Нафтогаза", необходимо создать единую информационную базу уязвимых пользователей, которая имела бы данные об их доходах, объемах и стоимости потребляемого природного газа.

"Наша идеология, которую мы продвигаем уже в течение шести лет, заключается в следующем: если есть уязвимый пользователь, дайте ему деньги. Так делают во всех развитых странах. Мы считаем критически важным создать информационную базу, которая позволит государству всех уязвимых потребителей идентифицировать, привязать их к конкретному потреблению газа и им помочь", - объясняет Коболев.

По его словам, именно отсутствие информации о том, какие категории потребителей уязвимы и почему, и каково соотношение стоимости потребленного газа к их доходам, является основным препятствием к предоставлению гражданам денежной субсидии.

"Если бы сейчас государство решило дать этим людям деньги, даже у тех же социальных служб возник бы банальный вопрос: а можно ли дать счета этих потребителей? А можно ли их идентифицировать, чтобы мы знали, кому и сколько денег нужно отдать, чтобы поддержать этих людей? К сожалению, пока что система к этому не готова ", - подытожил Коболев.

Напомним:

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.