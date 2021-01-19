"Доступные кредиты 5-7-9%": объем займов превысил 18 миллиардов

С момента старта программы доступных кредитов 5-7-9% уполномоченные банки выдали 7957 займов на 18,5 миллиарда гривен, из них 279 займа на сумму 687,3 миллиона гривен - за последнюю неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что всего было выдано 11,6 млрд грн займов рефинансирования, 3,2 млрд грн - на капитальные инвестиции, еще 3,6 млрд грн выданы в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Больше всего кредитов выдал Райффайзен Банк Аваль - 3,9 млрд, из которых в основном это кредиты рефинансирования - 3 млрд грн (около 80% всех займов).

Напомним:

С момента старта программы доступных кредитов 5-7-9% уполномоченные банки выдали 7678 займов на 17,8 миллиарда гривен, из них 103 займа на сумму 338,2 миллиона гривен - за последнюю неделю.

Кабмин на заседании 28 декабря принял постановление об изменениях в госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%", направленных на поддержку кредитования микро, малого и среднего бизнеса в условиях карантина.

Экономическая правда