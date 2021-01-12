"Доступні кредити 5-7-9%": за тиждень видали позик на понад 300 мільйонів 

З моменту старти програми доступних кредитів 5-7-9% уповноважені банки видали 7678 позик на 17,8 мільярда гривень, з них 103 позики на суму 338,2 мільйона гривень - за останній тиждень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що всього було видано 11 млрд грн позик рефінансування, 3,4 млрд грн - на капітальні інвестиції, ще 3,4 млрд грн видані в якості антикризових кредитів під 3%.

Найбільше за останній тиждень видали кредитів рефінансування - 202 млн грн (60% усіх позик), антикризові кредити становлять 114,1 млн грн (34%), ще 22,2 млн грн - інвестиційні кредити.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 28 грудня прийняв постанову щодо змін до держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%", спрямованих на підтримку кредитування мікро, малого та середнього бізнесу в умовах карантину.

За перший тиждень 2021 року було видано кредитних позик за програмою "5-7-9" на суму більш ніж 900 мільйонів.

Економічна правда