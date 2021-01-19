Глава Минфина: У нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сейчас нет экономических причин дефолта и в правительстве не предусматривают их наступления в 2021 году, по его словам, "у нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит".

Об этом он сказал в интервью DER STANDARD, передает пресс-служба Минфина.

"Мы запланировали дефицит бюджета в 7,5 процента на 2020 год и имели только 5,3 процента. Мы ожидаем дефицита 5,5 процента в 2021 году. Мы ожидали, что ВВП упадет на 4,8 процента в 2020 году; по предварительным данным, мы могли бы быть в несколько лучшем положении с минус 4,5 процента. В 2021 году я ожидаю 4,6 процента плюс.

Государственный долг на 1 декабря составил 84,2 млрд долларов, из них внешний долг - 42,3 млрддолларов", - рассказал министр.

Отвечая на вопрос, угрожает ли Украине дефолт, Марченко подчеркнул, что "нет никакой причины даже задавать вопросы об этом".

"В настоящее время нет экономических причин дефолта, а также мы не предполагаем их наступления в 2021 году. У нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит.

Наибольшую сумму, немного больше двух миллиардов долларов, мы должны будем вернуть в сентябре. К этому времени мы найдем вариант рефинансирования", - заверил он.

Также Марченко сказал, что его нынешняя должность - это работа его мечты, "несмотря на то, что стал министром финансов в разгар кризиса".

Напомним:

Международный валютный фонд обнародовал график погашения долгов Украины до 2036 года, в этом году необходимо оплатить 1,67 миллиарда долларов.

Сумма погашения госдолга Украины в 2021 году составляет 16 миллиардов долларов - это почти вдвое больше годовой суммы погашения в 2022 и 2023 годах.

Экономическая правда