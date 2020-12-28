В 2021 году Украина должна погасить 16 миллиардов долларов госдолга

Сумма погашения госдолга Украины в 2021 году составляет 16 миллиардов долларов - это почти вдвое больше годовой суммы погашения в 2022 и 2023 годах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные презентации Минфина.

Из общей суммы в 16 млрд долларов 8,2 млрд долларов - погашение по внутреннему долгу, 3,4 млрд долларов - по внешнему, 2,7 млрд долларов - обслуживание внутреннего долга, 1,8 млрд долларов - внешнего.

В последующие годы выплаты по госдолгу будут снижаться до 8,6 млрд долларов в 2022 году, 8,9 млрд - в 2023-м, говорится в презентации.

"Далее погашения госдолга составят 10,1 млрд долл в 2024-м и 8,1 млрд долл в 2025-м соответственно.

Напомним:

За 11 месяцев 2020 года на погашение госдолга Украина уже потратила 357,4 млрд грн - каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга.

За январь-ноябрь 2020 года госбюджет выполнен с дефицитом 117,2 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн при росписи общего фонда этого периода в сумме 236,9 миллиардов гривен.

Кабмин завершает бюджетный год с оптимизмом и обеспечит финансирование всех выплат из госбюджета для людей, а бюджет-2021 является реалистичным и сбалансированным, заявил премьер Денис Шмыгаль.

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