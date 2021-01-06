В этом году Украина должна погасить более 1,7 миллиарда долларов долга МВФ

Международный валютный фонд обнародовал график погашения долгов Украины до 2036 года, в этом году необходимо оплатить 1,67 миллиарда долларов.

Об этом говорится на сайте МВФ.

График погашения опубликован в специальных правах заимствования (СПЗ, SDR) - резервном средстве, эмитируемая МВФ. 1 SDR составляет около 1,45 доллара.

Так, всего Украина до 2036 года должна вернуть 8,06 миллиарда SDR, что эквивалентно 11,67 миллиарда долларов.

Уже в этом году Украина должна выплатить 1,15 млрд SDR, или 1,67 миллиарда долларов.

В 2022 году предусматривается уплата 1,7 млрд SDR, то есть 2,5 млрд долларов.

Напомним:

Украина в этом году должна получить еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ, но они перенесены на следующий год.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Украина не имеет целью отказаться от кредитных отношений с МВФ или другими международными финансовыми институтами.

Экономическая правда