WhatsApp решил пока не передавать личные данные пользователей в Facebook

Мессенджер WhatsApp решил перенести дату обновления пользовательского соглашения на середину мая после того, как люди начали массово переходить к конкурентным платформам, в частности, Telegram.

Об этом пишет Financial Times.

В WhatsApp, "дочке" корпорации Facebook, заявляют, что обновили политику конфиденциальности для согласованности с планами компании выйти на рынок электронной коммерции. Однако решили отложить изменения до середины мая, чтобы решить вопрос "дезинформации о том, как работает приватность и безопасность в WhatsApp".

Сообщается, что с 2016 года WhatsApp мог делиться частью данных с материнской компанией: телефонам, информацией о том, открыто ли и как долго открыто приложение, данными об активном устройстве.

Теперь же компания сможет делиться с Facebook регистрационными данными аккаунта пользователя, данными о транзакции, служебной информацией, данными о взаимодействии с другими пользователями в тексте вакансии, информацией об устройстве, IP-адресу и другим данным.

Эти данные нужны для лучшего продвижения рекламы, вес которой планируется увеличить в WhatsApp.

Напомним:

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение и теперь будет передавать личные данные пользователей корпорации Facebook.

Только за последние 3 суток до Telegram присоединилось более 25 млн новых пользователей со всего мира - в общем количество активных пользователей Telegram перевалило за 500 млн. В частности, это связывают с изменениями в политике мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook.

Администрация президента Турции сообщила, что откажется от использования мессенджера WhatsApp из-за того, что соцсеть вскоре начнет передавать личные данные пользователей в компанию Facebook.

Экономическая правда