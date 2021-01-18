Госрегулирование цены на газ не нарушает условий МВФ – Милованов

Внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что постановление о ручном регулировании цены на газ, которое потеряет силу через 2 месяца, не противоречит условиям сотрудничества с МВФ, поскольку спецобязательства не возвращаются, а "архитектуру" реформы газового рынка не разрушают.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, разница между ценой газа у "Нафтогаза" и облгазсбытами после отмены ПСО выросла с 5% в июле до 40-47%.

"А что же рынок? Клиенты же должны перейти к Нафтогазу и другим торговцам, которые поставляют газ по более низкой цене. С первого по третий квартал 2020 года, доля Региональной газовой компании (облгазсбыты, которые продают с наценкой 40-47%) выросла на несколько процентов. А доля Нафтогаза и других торговцев уменьшилась.

В последнее время доля Нафтогаза начала увеличиваться, но она составляет менее около 5%. Рыночные механизмы не работают. Это вопрос к дизайну реформы, к регуляторам, к правоохранительным органам", - отмечает Милованов.

"Инфраструктура рынка газа не изменяются. Постановление утратит силу через два месяца и вся архитектура реформы будет такая же как и раньше. За это время нужно подготовить структурные законодательные изменения для пресечения злоупотреблений на рынке газа частными компаниями", - добавил он.

Милованов подчеркнул, что решение о временном введении фиксированной цены на газ не нарушает условия МВФ.

"ПСО не возвращается, Нафтогаз не заставляют отдавать газ частным компаниям дешево, архитектуру реформы не разрушают. Напротив, прекращают злоупотребления на рынке газа через государственное регулирование.

Но нужно включить более системные механизмы борьбы со злоупотреблениями, которые работают немного дольше. Надеюсь, эти несколько месяцев паузы со злоупотреблениями, которые предоставит государственное регулирование, позволят подготовить и внедрить системные изменения", - добавил советник Ермака.

Напоминаем:

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривни закубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды также установлена на уровне 6,99 гривни за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

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Экономическая правда