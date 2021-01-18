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Fiat и Peugeot объединились в одного из крупнейших автопроизводителей мира

Понедельник, 18 января 2021, 13:47
 

Fiat Chrysler и Peugeot завершили процесс объединения в автогруппу Stellantis, что стала четвертой крупнейшей в мире - сделка оценивается в 52 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Fiat Chrysler и Peugeot начали процесс объединения в 2019 году, и завершили сделку стоимостью 52 миллиарда долларов в субботу, 16 января. Образовавшаяся автогруппа Stellantis будет иметь достаточно ресурсов, чтобы начать производство электрокаров и конкурировать с крупными игроками на рынке.

Акции Stellantis вышли на рынок в понедельник, 18 января, в Милане и Париже, а во вторник, 19 января, выйдут в Нью-Йорке.

В первый день торгов акции компании стартовали на уровне 12,758 евро, в 12:00 по Киеву цена поднялась до 13,51 евро (+ 7,5%).

В Stellantis планируют сократить годовые расходы на 5 млрд евро без необходимости закрытии части производства. Аналитики ожидают, что после объединения компания сможет наладить показатели работы в Китае и нарастить объемы продаж, которые значительно отстают от объемов производства.

Напомним:

Антимонопольный комитет предоставил разрешение на слияние Peugeot и Fiat Chrysler в компанию Stellantis в рамках транснационального соглашения, она станет четвертым крупнейшим производителем автомобилей в мире.

Компании Fiat Chrysler и Peugeot в декабре 2019 года подписали соглашение о слиянии, в рамках которого объединятся в четвертого по величине автопроизводителя в мире.

В декабре в этом году компании также получили разрешение на слияние в Евросоюзе.

Во II квартале 2020 года итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles получил чистый убыток в 1,048 млрд евро.

Экономическая правда

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