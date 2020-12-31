АМКУ дозволив злиття Peugeot та Fiat - нова компанія стане четвертим найбільшим автовиробником

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Антимонопольний комітет надав дозвіл на злиття Peugeot та Fiat Chrysler у компанію Stellantis в рамках транснаціональної угоди, вона стане четвертим найбільшим виробником авто у світі.

Рішення опубліковано пресслужбою АМКУ.

Угоду про злиття компанії підписали ще у 2019 році.

Повідомляється, що Комітет проводив опитування учасників ринку та експертів у галузі, а також проводив зустріч із представниками Єврокомісії.

Пізніше АМКУ визначив сегментацію автомобілів за класами (А, В, С, D, E, F тощо) та встановив, що сукупна частка компаній на ринках у сегментах А, М і ЛКТЗ до 3,5 тонн є значною. Після дослідження комітет визначив, що така концентрація не призведе до обмеження конкуренції на в усіх сегментах, окрім оптової торгівлі авто сегменту М.

Тоді Комітет повідомив Peugeot та Fiat про можливість негативного впливу концентрації на конкурентне середовище на ринку. Зі свого боку компанії висловили готовність взяти зобов’язання, якими має бути обумовлене здійснення відповідної концентрації.

"З метою підтвердження або спростування наведених вище фактів, Комітетом був проведений "market test" та додатково опитані учасники ринків легкових автомобілів та легких комерційних транспортних засобів щодо зобов’язань, які готові взяти на себе учасники концентрації для усунення можливого негативного впливу концентрації на конкуренцію", - повідомляють в АМКУ.

Учасники ринку заперечень щодо запропонованих компаніями зобов’язань для усунення негативних наслідків концентрації не мали.

Так, після проведених заходів, Комітет дозволив злиття Peugeot та Fiat:

"Враховуючи зазначене, а також те, що зобов’язання, запропоновані учасниками концентрації, загалом не суперечать інтересам учасників ринку оптової та роздрібної торгівлі автомобілями, Комітет надав дозвіл на заявлені дії та наклав зобов’язання, якими обумовлено здійснення концентрації на ринку оптової торгівлі автомобілями Сегменту М в Україні".

Нагадаємо:

Компанії Fiat Chrysler і Peugeot підписали угоду про злиття, у рамках якої об'єднаються у четвертого за величиною автовиробника в світі.

У грудні цьогоріч компанії також отримали дозвіл на злиття у Євросоюзі.

Економічна правда